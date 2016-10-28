В Авдіївській промзоні захлинулася атака бойовиків: багато ліквідованих і поранених

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"Вчорашні агресивні дії дорого коштували ворогу. Підтверджені втрати противника за минулу добу – це 7 загиблих та 17 поранених окупантів. Левова частка цих втрат припала на так звані 10-й полк та окремий штурмовий батальйон 1-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ, які атакували Авдіївську промзону, але зазнали фіаско", – сказав речник.

Також він додав, що терористи хотіли вибити сили АТО із займаних позицій під Авдіївкою. Командування російських окупаційних військ задіяло для цієї операції кілька сотень бойовиків із двох різних підрозділів, кілька артилерійських батарей, а також безпілотні літальні апарати.

"Провівши потужну артпідготовку із застосуванням мінометів калібру 82 мм та гаубиць калібру 152 мм окупанти намагалися взяти наші позиції штурмом. Для відбиття нападу на передній край нашої оборони прибуло підкріплення. Бойове зіткнення завершилося на нашу користь, ворог зазнав втрат і з ганьбою відступив", – повідомив Лисенко.