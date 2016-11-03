Бойовики "ДНР" заявили, що готові обмінювати полонених "всіх на всіх" – ЗМІ

Терористи "ДНР" готові до обміну полоненими у форматі "всіх на всіх", який передбачений Комплексом заходів щодо виконання Мінських угод. Про це заявила "уповноважений з прав людини" в "ДНР" Дарина Морозова, передає ТАСС з посиланням на інформресурс бойовиків.

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"Ми готові провести обмін полоненими в тому форматі, який прописаний в Комплексі заходів по виконанню мінських угод. А саме: за формулою "всіх на всіх", - заявила Морозова.

Напередодні в СБУ повідомили, що на Донбасі 494 українці вважаються зниклими без вести, 110 людей перебувають у полоні бойовиків. Також озвучували пропозицію віддавати трьох бойовиків за одного полоненого українця.