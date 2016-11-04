В ОБСЄ за 2,5 роки нарахували більше двох десятків машин, які вивозили "вантаж 200" в Росію

Про це заявив представник США при Організації посол Даніель Байєр, повідомляє Donpress.com.

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"27 жовтня Спостережна місія ОБСЄ в Гуково і Донецьку зафіксувала, як ще один автомобіль для перевезення загиблих, позначений кодом "200", для втрат російських військових, який перетинав кордон між Росією і територією, утримуваною сепаратистами. І це тільки останній з понад двадцяти таких транспортних засобів, зафіксованих за два з половиною роки — тільки ті, які були помічені", - сказав він.

За словами Байєра, незважаючи на те, що РФ продовжує заперечувати присутність своїх військових на території Донбасу, підтверджуючі факти мають місце: «Незважаючи на те, що Росія у себе вдома визначає злочином дискусії про свої військові втрати в Україні, це не скасовує того факту, що сини Росії продовжують гинути в конфлікті, в якому їх уряд продовжує заперечувати втрати і свою центральну роль».

Крім цього, представник США при ОБСЄ закликав РФ «припинити насильство і повною мірою виконувати домовленість про відведення військ».

Нагадаємо, СММ ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" в Ростовській області, 2 листопада заявила, що зафіксувала похоронний фургон з написом "200" на українсько-російському кордоні.