В ОБСЄ за 2,5 роки нарахували більше двох десятків машин, які вивозили "вантаж 200" в Росію
Представники СММ ОБСЄ за 2,5 роки на Донбасі нарахували більше двох десятків машин, позначених написом "вантаж 200", що вивозили на територію РФ загиблих росіян.
Про це заявив представник США при Організації посол Даніель Байєр, повідомляє Donpress.com.
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"27 жовтня Спостережна місія ОБСЄ в Гуково і Донецьку зафіксувала, як ще один автомобіль для перевезення загиблих, позначений кодом "200", для втрат російських військових, який перетинав кордон між Росією і територією, утримуваною сепаратистами. І це тільки останній з понад двадцяти таких транспортних засобів, зафіксованих за два з половиною роки — тільки ті, які були помічені", - сказав він.
За словами Байєра, незважаючи на те, що РФ продовжує заперечувати присутність своїх військових на території Донбасу, підтверджуючі факти мають місце: «Незважаючи на те, що Росія у себе вдома визначає злочином дискусії про свої військові втрати в Україні, це не скасовує того факту, що сини Росії продовжують гинути в конфлікті, в якому їх уряд продовжує заперечувати втрати і свою центральну роль».
Крім цього, представник США при ОБСЄ закликав РФ «припинити насильство і повною мірою виконувати домовленість про відведення військ».
Нагадаємо, СММ ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" в Ростовській області, 2 листопада заявила, що зафіксувала похоронний фургон з написом "200" на українсько-російському кордоні.