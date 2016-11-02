ОБСЄ зафіксувала похоронний фургон із написом "200" на українсько-російському кордоні

Про це йдеться в тижневому звіті місії з 26 жовтня до 1 листопада 2016 року.

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Зокрема, як зазначили міжнародні спостерігачі, 27 жовтня о 15:00 на прикордонному пункті «Гуково» вони побачили фургон із російськими номерними знаками, який перетинав кордон з України в Російську Федерацію.

«Фургон з обох боків мав напис російською мовою «Похоронний» та на лобовому склі на папері формату А4 був знак «200». Спостережна місія не мала можливості з’ясувати, чи перевозив фургон труну, чи ні», – сказано в повідомленні.

Вантаж-200 (двохсотий) – умовне позначення в армії при перевезенні тіла загиблого військовослужбовця до місця поховання.