Бойовики за добу 38 раз обстріляли позиції сил АТО

За минулу добу на Донбасі російсько-окупаційні війська 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Про це повідомляється в повідомленні прес-центру штабу АТО.

На Маріупольському напрямку сталося 25 випадків порушення режиму припинення вогню.

"У Павлополе, Новотроїцькому проти сил АТО бойовики застосували стрілецька зброя і гранатомети. Поряд з Красногоровкой вели вогонь з мінометів калібру 82 мм. В районах Тарамчука, Водяного, Талаковки – з мінометів калібру 120, а по укріплень Збройних сил України в Гнутово обстріли тривали з кулеметів і мінометів обох калібрів. У Старогнатовке режим тиші був порушений з озброєння БМП, а в Широкіно, крім того, – зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів і ствольної артилерії 120 і 152 калібрів", - сказано в повідомленні.

На Донецькому напрямку зафіксовано 8 випадків відкриття вогню у бік українських позицій.

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"За захисникам Досвідченого вели вогонь із стрілецької зброї, у Луганському – з озброєння БМП, а в напрямках Троїцького, Верхньоторецької і Кам'янки окупанти задіяли стрілецька зброя, кулемети і гранатомети. Різні зразки озброєння, зокрема, міномети калібру 82 мм, противник використовував також Погоди та Авдіївці", - поінформували у штабі.

На Луганському напрямку зафіксовано 5 провокацій проти сил АТО.

"У напрямку Новоолександрівка російсько-окупаційні війська використовували протитанкові ракетні комплекси, в Лопаскином і Кримському – гранатомети різних систем. Зміцнення українських вояків у Троїцькому подверлись обстрілу з мінометів калібру 82 мм, а в Новозвановке – з мінометів калібру 120", - йдеться у звіті.