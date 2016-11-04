"Привіти" 122-м калібром: штаб АТО показав наслідки ворожого обстрілу села під Маріуполем (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"Отримали мешканці села Виноградне від збройних формувань ОРДО. Шість снарядів, якими бойовики обстріляли це село наробили чимало лиха. Зокрема уламками та вибуховою хвилею було ушкоджено сім будинків. Розбиті вікна, пошкоджені двері та стіни. В багатьох спорудах значні руйнування всередині", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, також, в результаті обстрілу були пошкоджені мережі електро та газопостачання. На знімках видно, у що перетворилась труба по якій мешканці села отримували "блакитне паливо".

За даними прес-центру, всі випадки руйнувань та обстрілів мирних поселень України ретельно фіксуються офіцерами СЦКК та передаються до СММ ОБСЄ.