За добу на Донбасі поранили п'ятьох українських військових

За добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, п'ятеро бійців отримали поранення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив представник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військових немає, але п'ятеро військовослужбовців отримали поранення", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на Донбасі російсько-окупаційні війська 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.