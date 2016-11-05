За добу на Донбасі поранили п'ятьох українських військових
13:29, 05 листопада 2016Війна
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За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військових немає.
Ілюстрація REUTERS
За добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, п'ятеро бійців отримали поранення.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив представник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військових немає, але п'ятеро військовослужбовців отримали поранення", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на Донбасі російсько-окупаційні війська 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.
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