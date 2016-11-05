Двоє українських військових в зоні АТО загинули імовірно через детонацію боєприпаса - Міноборони

У Міноборони заявили, що причиною смерті двох українських військових в ніч з 1 на 2 листопада в зоні проведення АТО стала детонація боєприпаса. Про це повідомили у прес-службі відомства.

"За попередніми висновками фахівців, причиною трагедії, що призвела до загибелі двох військовослужбовців Збройних Сил України, стала детонація боєприпаса у каналі ствола", - йдеться в повідомленні.

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У повідомленні зазначається, що рішенням начальника Генштабу — Головнокомандувача ЗСУ створено спеціальну комісію, яка наразі працює на місці події.

На підставі наказу Міністерства оборони, з метою з’ясування причин та обставин трагедії призначено службове розслідування, яке проводить Військова служба правопорядку у Збройних Силах України.

Як повідомляв УНІАН, речник Міністерства оборони Андрій Лисенко 2 листопада заявив, що в зоні АТО внаслідок бойових дій двоє українських військових загинуло і п'ятеро отримали поранення.

За словами представника Міноборони, це сталося в Авдіївській промзоні та на Маріупольському напрямку.