Штаб АТО: за добу бойовики здійснили 47 обстрілів, у тому числі з важкої артилерії

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 6 листопада.

На Маріупольському напрямку відбулось 24 випадки порушення режиму припинення вогню. В Лебединському та Новотроїцькому проти сил АТО бойовики застосували гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, в районах Павлопіля та Широкіного - вогонь вели з озброєння БМП, мінометів калібру 82мм, кулеметів і гранатометів. Поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Талаківки та Водяного обстріли відбулись з мінометів калібру 120мм. На цій ділянці оборони ворог посилював інтенсивність вогню гранатометами, кулеметами великого калібру та снайперами. Укріплення Збройних Сил України в Тарамчку зазнали обстрілів з мінометів та ствольної артилерії калібрів 120мм та 152мм.

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На Донецькому напрямку відбулось 11 випадків відкриття вогню в бік українських позицій. По захисниках Верхньоторецького обстріли тривали з мінометів калібру 82мм, в Зайцевому - з гранатометів та стрілецької зброї, а в Авдіївці і Луганському бойовики вкотре застосували озброєння БМП, міномети калібрів 82мм та 120мм.

На Луганському напрямку зафіксовано 12 провокацій проти сил АТО. У напрямку Новоолександрівки, Кондрашівки та Лопаскіного російсько-окупаційні війська використовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. В районі Новозванівки бойовики вели вогонь зі ствольної артилерії калібру152мм, а по українських підрозділах в Троїцькому, окрім артилерії, противник використав протитанкові ракетні комплекси та міномети 82 та 120 калібрів.