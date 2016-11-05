Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з гранатометів та БМП – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Так, на Маріупольському напрямку відбулось 9 обстрілів. В Широкиному і Талаківці противник вів вогонь з озброєння БМП, а в районах Красногорівки, Павлопіля та Новотроїцького – з гранатометів і стрілецької зброї. Також на цій ділянці активність проявили снайпери.

«На Донецькому напрямку окупанти 11 разів порушували «режим тиші». В бік сил АТО в районі Зайцевого обстріли тривали з гранатометів та стрілецької зброї, в напрямку Верхньоторецького - з мінометів калібру 82мм, а в Луганському та Авдіївці окупанти задіяли кулемети, гранатомети, озброєння БМП, міномети обох калібрів», - йдеться у повідомленні.

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За даними штабу, на Луганському напрямку зафіксовано три збройні провокації. Підрозділи сил АТО поблизу Новоолександрівки та на околиці Станиці Луганської бойовики обстріляли з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, а в Троїцькому – одночасно з мінометів 82 та 120 калібрів.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі російсько-окупаційні війська 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.