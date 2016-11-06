Бойовики зосередили вогневу активність на Маріупольському напрямку - штаб
З опівночі і до 18 години вечора в районі проведення антитерористичної операції російсько-окупаційні війська 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
Так, на Маріупольському напрямку відбулось 19 обстрілів.
«В районах Новотроїцького противник використав стрілецьку зброю, гранатомети, кулемети, в Березовому і Широкиному - вогонь БМП. Обстріли в Талаківці та Гнутовому тривали з мінометів калібру 82мм, поблизу Водяного і Мар’їнки - з мінометів калібру 120мм. Поруч з Красногорівкою окрім мінометів окупанти вели вогонь з озброєння БМП», - йдеться у повідомленні.
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За даними штабу, на Донецькому напрямку противник 4 рази порушував «режим тиші». Терористи піддали обстрілам з гранатометів та кулеметів підрозділи ЗСУ в Авдіївці, в Зайцевому - з мінометів 82 калібру, а в Луганському окрім гранатометів, застосували міномети обох калібрів та вогонь БМП.
«На Луганському напрямку проти українських підрозділів зафіксовано дві збройні провокації. Зокрема, в районі Новоолександрівки бойовики задіяли кулемети великого калібру та гранатомети різних систем», - додали в прес-центрі.