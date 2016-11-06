Обстріл бойовиками Красногорівки: є поранені серед цивільних

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації ГУНП у Донецькій області, сьогодні до чергової частини Кураховського відділення поліції надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що до них звернулися чоловік 1996 року народження з осколковим пораненням стегна та жінка 1975 року народження з осколковим пораненням передпліччя.

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Слідчо-оперативна група з’ясувала, що поранення потерпілі отримали під час обстрілу Красногорівки, який відбувся учора ввечері.

Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 258 ч. 2 (теракт) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, напередодні внаслідок обстрілу бойовиками житлового кварталу Мар'їнки (Донецька область) дістав поранення мирний житель.