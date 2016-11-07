На Донбасі за тиждень знищено 16 окупантів – Міноборони

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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"Підтверджені бойові та небойові втрати противника за минулий тиждень. Зокрема, загинуло 16 та поранено 22 окупанти. Ці втрати понесли усі з’єднання противника – це три так звані "полки" та три "бригади", що протистоять нашим військам в усіх гарячих точках на фронті", - заявив він.

"Також противник має серйозні клопоти з небойовими втратами. Зокрема, скоїв самогубство начальник інженерної служби так званого "2-го корпусу" російсько-окупаційних військ Олег Жаріков. А рядового бойовика Грішина випадково підстрелили колеги по брудній роботі", - додав Лисенко.