Україна підтримує прагнення Молдови щодо виведення з її території військової бази РФ - Полторак

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

Зазначається, що Полторак провів робочу зустріч із міністром оборони Республіки Молдова Анатоліє Шалару. Глави оборонних відомств обговорили питання співробітництва між міністерствами оборони України та Молдови та перспективи його поглиблення.

"Полторак наголосив, що Україна поважає територіальну цілісність Республіки Молдова та підтримує прагнення молдавського народу щодо виведення з території своєї країни російської військової бази", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 6 листопада низка молдавських ЗМІ повідомила про те, що Україна готова надати "зелений коридор" для виведення російського контингенту й озброєння з населеного пункту Кобань, що розташований на території невизнаного Придністров’я.

Міністри оборони України і Молдови обговорили створення спеціального коридору для російських військових, які перебувають у придністровському регіоні, а також для боєприпасів, що зберігаються в селі Колбасна. Також вони домовилися про зустрічі військових експертів обох країн на території України, щоб обговорити низку питань технічного характеру: виїзд відповідних конвоїв із Молдови та шляхи, якими вони увійдуть на територію України, а також їх подальший маршрут територією України.

Після завершення всіх експертиз і уточнення відповідних питань буде поінформований офіс ОБСЄ, оскільки за обопільною згодою сторін ця місія повинна відбуватися під егідою ОБСЄ та ООН. До кінця поточного року планується провести ще одну офіційну зустріч для того, щоби завершити обговорення і визначитися з етапами, за якими буде проведена операція з вивезення озброєння і виведення військ РФ із придністровської території.

"Далі ми маємо намір звернутися до міжнародних організацій, аби вони вплинули на керівництво РФ і сприяли початку процесу евакуації. З нашого боку для цього будуть надані всі види допомоги і шляхи для транспортування: наземний, повітряний, морський", – заявив Шалару під час наради з Полтораком в Одесі 6 листопада.

Міністри переконані, що подібні операції допоможуть Молдові позбутися загрози самовільних вибухів озброєння, яке перебуває на військових складах ще з часів Другої світової війни.

На даний момент оперативне угруповання російських військ на території Молдови має контингент у 1200 військових, з яких 500–600 – фахові.

За інформацією ЗМІ, Російська Федерація замінила миротворців, які прибули офіційно на територію Молдови, на загони оперативного угруповання. Таким чином була здійснена ротація військових російської сторони, одним із джерел якої став набір до лав військовослужбовців місцевого населення.

У ході переговорів міністрів також обговорювалася і внутрішня політична ситуація в обох країнах. Шалару попросив українську сторону оголосити лідера соціалістів Ігоря Додона небажаною персоною на території України. "Заяви цієї людини є небезпечним прецедентом. У контексті визнання анексії Криму в результаті "референдуму" така сама ситуація може очікувати і придністровські райони Молдови, позаяк і тут мав місце такий самий "референдум" щодо об’єднання з Росією", - сказав він.