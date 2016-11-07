Поліцейські на Луганщині потрапили під артобстріл бойовиків

У Луганській області бойовики відкрили артилерійський обстріл по авто поліцейських. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Луганській області.

У поліції зазначили, що пригода сталася 4 листопада.

"У районі с. Новозванівка Попаснянського району під артилерійській обстріл потрапили на службовому автомобілі Renault Duster співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції, які їхали на місце події", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці кваліфікували це як теракт, за ст. 258 КК України. Нащастя всі поліцейські не постраждали.

Крім того, у повідомленні зазначається, що внаслідок обстрілу з АГС-17 зі сторони с. Довге та с. Жовте (території тимчасово підконтрольні НЗФ «ЛНР») околиць с. Лопаскине був пошкоджений газопровід середнього тиску, без газопостачання залишилось 57 абонентів с. Лобачеве.

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«Внаслідок обстрілу з ПТКР зі сторони с. Калинове (територія тимчасово підконтрольна НЗФ «ЛНР») околиць с. Новоолександрівка Попаснянського району було пошкоджено кабіну екскаватору, який належить ДСНС», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

За даними штабу, найактивніше бойовики обстрілювали українські позиції на Маріупольському напрямку –зафіксовано 32 провокації.