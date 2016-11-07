Бойовики обстріляли Широкине зі ствольної артилерії – штаб

Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

За даними штабу, найактивніше бойовики обстрілювали українські позиції на Маріупольському напрямку –зафіксовано 32 провокації.

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Укріплення Збройних cил поблизу Старогнатівки, Новотроїцького та Гнутового противник обстріляв з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а в Березовому - з гранатометів та озброєння БМП. В районах Мар’їнки, Павлополя, Талаківки та Водяного бойовики вели вогонь з мінометів калібрів 82мм та 120мм, у Красногорівці, окрім мінометів, стріляли з озброєння танку.

"По укріпленнях захисників України в Широкиному бойовики застосували кулемети, міномети обох калібрів, вогонь БМП, ствольну артилерію 122 та 152 калібрів", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню. В районах Щастя, Жовтого та Новоолександрівки ворог використав проти сил АТО гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю, а в Станиці Луганській, до вказаної зброї окупанти додали вогонь снайперів та міномети калібру 82мм, повідомили у штабі.

На Донецькому напрямку за добу зафіксували 8 обстрілів: "В Новотроїцькому російсько-окупаційні війська застосовували проти українських воїнів стрілецьку зброю, в Зайцевому – гранатомети різних систем, міномети калібру 82мм. В напрямку підрозділів поблизу селища Троїцьке обстріли відбулись з мінометів калібру 120мм, а в Авдіївці та Луганському вогонь вели з озброєння танків, БМП, мінометів 82 та 120 калібрів".

Раніше у штабі АТО також повідомляли, що в неділю бойовики зосередили вогневу активність на Маріупольському напрямку.