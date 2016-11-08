Терористи "ЛНР" захопили в полон луганського суддю – волонтер

Бойовики викрали суддю ще три тижні тому, коли він їхав в непідконтрольний українським військовим Краснодон на похорон батька. Про це голова волонтерської групи "Патріот", перемовник з питань обміну Олег Котенко розповів "Громадському радіо".

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За інформацією Котенка, офіційно про викрадення судді українська сторона не повідомляла, оскільки його сподівалися швидко обміняти.

"Суддя домовлявся зі своїм знайомим з "ЛНР", що той йому допоможе зробити "зелену дорогу", і він зможе приїхати в місто Краснодон і поховати батьків", — розповідає Котенко.

Він повідомив, що після того, як чоловік заїхав на блокпост, де його зупинили та перевірили документи, було викликано "МГБ", яке й затримало суддю.

"Одразу після затримання нам надійшов дзвінок із тим, що ось таке трапилось, і ми одразу вступили до переговорного процесу. Люди, які його затримували, сказали, що жодних претензій не мають, і ймовірніше за все, що його у понеділок відпустять. Ми чекали, проте виявилося, що втрутилася Оля Кобцева, і він піде на обмін", — додав перемовник.

За його словами, п’ять днів тому Віталію Руденку висунули обвинувачення "державну зраду". Суддю звинуватили в тому, що він нібито своїм рішенням заарештував директора водоканалу, через що "ЛНР" залишилася без води: "Наразі він знаходиться в "СІЗО". Його не катували".

Перемовник розповів, що полонений не визнає своєї провини, та водночас за інформацією дружини Руденка, він все ж таки щось підписував.

Українська сторона також підтверджує, що Руденко є у списках на обмін.

Котенко також зазначив, що СБУ офіційно не повідомляла про викрадення судді, а єдиною, хто з політиків згадав про це є Ірина Геращенко, проте й вона навіть не називала імені полоненого.

Раніше в СБУ повідомили, що на Донбасі 494 українці вважаються зниклими безвісти, 110 людей перебувають у полоні бойовиків. Також озвучували пропозицію віддавати трьох бойовиків за одного полоненого українця. У свою чергу представники бойовиків оголосили про готовність до обміну за схемою "всіх на всіх".