Доступ до трьох ділянок розведення сил і засобів на Донбасі знову обмежений - СММ ОБСЄ

Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ у Facebook.

«Сьогодні знову обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка - ЗСУ, «ЛНР», «ДНР» не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)», - сказано в повідомленні.

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Спостерігачі зауважують, що вони можуть здійснити моніторинг деяких зон на цих ділянках. «СММ готова/може спостерігати, але їй потрібен доступ. СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося в Золотому, 7 жовтня – у Петрівському. На 9 жовтня було заплановане відведення сил поблизу Станиці Луганської, проте через обстріли з боку російсько-терористичних військ Збройні сили України перенесли терміни відведення сил поблизу Станиці Луганської.