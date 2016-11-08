Доба в зоні АТО: 50 ворожих обстрілів, найгарячіше – навколо Маріуполя

Найактивніше бойовики обстрілюють позиції українських військових на Маріупольському напрямку. Про це штаб АТО повідомив на сторінці у Facebook.

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Так, минулої доби там зафіксували 31 випадок порушення режиму припинення вогню. В Павлополі, Новотроїцькому, Богданівці, Новомихайлівці та Мар’їнці проти сил АТО бойовики застосували стрілецьку зброю та гранатомети. По Широкиному і Талаківці вогонь вели з мінометів калібру 82мм, озброєння БМП, а укріплення в Красногорівці ворог обстріляв із зенітних установок, кулеметів, мінометів 82 та 120 калібрів. В районах Водяного та Гнутового окупанти, окрім мінометів обох калібрів, застосували ствольну артилерію калібру 122мм.

У штабі додали, що на Донецькому напрямку відбулось 10 випадків відкриття вогню в бік українських позицій. По захисниках Пісків вогонь вели з гранатометів, в Луганському – з кулеметів та мінометів калібру 82мм. В Зайцевому окрім гранатометів та стрілецької зброї було використано міномети калібру 120мм, а в Авдіївці – одночасно міномети обох калібрів, кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю.

"На Луганському напрямку відбулось 9 провокацій проти сил АТО. В районах Новозванівки, Балки Кошарної, Новоолександрівки та Новотошківського противник використовував гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю, на околиці Станиці Луганської – кулемети, а в Кримському укріплення українських воїнів було піддано обстрілам з гранатометів та мінометів 120 калібру", - повідомили у штабі АТО.