На Луганщині затримали українку, яка працювала в ізоляторі тимчасового тримання в "ЛНР"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, жінку, яка може бути причетною до діяльності незаконних збройних формувань, затримано цього тижня.

За даними ДПСУ, прикордонний наряд, який ніс службу на контрольному посту поблизу населеного пункту «Мілове», зупинив автомобіль «ВАЗ», в якому перебували чотири особи. Під час перевірки документів серед пасажирів було виявлено 32-річну жінку, жительку Луганська, яку розшукували правоохоронні органи.

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Під час проведення фільтраційних заходів затримана розповіла, що з моменту захоплення терористами влади в місті Свердловськ та до листопада 2015 року працювала в ізоляторі тимчасового тримання, активно брала участь у навчанні з військової майстерності, заняття з якої проводили російські найманці.

Зазначається, що на даний момент затриману передано представникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.