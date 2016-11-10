Доба в АТО: найгарячіше – під Маріуполем, по Водяному бойовики гатили з великокаліберної артилерії

Найактивніші обстріли з боку незаконних бандформувань зафіксували на Маріупольському напрямку. Тут ворог 25 разів, використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, озброєння БМП, а також 82 та 120 міліметрові міномети поблизу населених пунктів Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Красногорівка, Богданівка, Гнутове, Мар’їнка. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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В районі Широкиного, Павлополя та Богданівки працював снайпер. По Водяному ворог вів вогонь із 122-міліметрової артилерії.

"На Луганському напрямку російсько-окупаційний контингент 14 разів з різних видів озброєння, включаючи міномети, обстріляв Новоолександрівку, Новозванівку, Кримське та Новотошківське", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому – зафіксовано 5 обстрілів по Авдіївці та Луганському. Щоразу, окрім іншого озброєння ворог використовував заборонені Мінськими домовленостями міномети.