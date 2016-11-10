В СБУ іронічно прокоментували заяву Захарченка про "ліквідаторів" терориста "Мотороли"

Про це на своїй сторінці у Facebook написала спікер СБУ Олена Гітлянська.

Вона наголосила, що сьогодні просто "фейкопад" від кремлівського агітпропу, згадавши не лише заяву Захарченка, а й затримання в окупованому Криму "українських диверсантів".

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"Сьогодні прямо фейкопад від кремлівського агітпропу та їхніх приспішників в Україні – ФСБ затримала чергових українських "диверсантів", стали відомі вигадані прізвища ліквідаторів "Мотороли", ми стежимо за кимось", - йдеться у повідомленні Гітлянської.

"Я не здивуюсь, якщо до вечора "з’ясується", що няша Поклонська наш агент, якого ми заслали до Держдуми для зниження її інтелектуального рівня "у критичні дні", - іронізує спікер СБУ.

Раніше глава "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що до ліквідації терориста "Мотороли" нібито причетний начальник управління СБУ в Донецькій області Віталій Мариков.