У "ДНР" знайшли "винного" у ліквідації терориста "Мотороли"

Про це заявив одному з ресурсів бойовиків.

"Я готовий назвати імена причетних до вбивства "Мотороли". За нашими даними, в організації вбивства Арсена брав участь Віталій Мариков. Він опікується діяльністю ДРГ на Донбасі" – начальник СБУ в Донецькій області", — сказав Захарченко.

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Також террориств додав, що "імена "виконавців вбивства" Арсена Павлова уточнюються".

Одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром в "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".