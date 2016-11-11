Спостерігачі ОБСЄ стали свідками запеклих боїв на Донбасі впродовж останніх днів - Хуг

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу в Києві.

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«Безпекова ситуація вздовж лінії зіткнення на сході України залишається нестабільною. За останні декілька днів спостерігачі СММ стали свідками особливо запеклих боїв у «гарячих точках» на усій території Донбасу», - підкреслив він.

«Минулого тижня загалом ми зареєстрували майже 7 тисяч порушень режиму припинення вогню. До середи цього тижня показники зафіксованих порушень сягнули вище цієї відмітки. Загальна кількість порушень була більше 4 тисяч лише за період з понеділка до середи», - додав Хуг.

Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, ще 1 поранений.