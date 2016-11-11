За добу в зоні АТО загинув 1 український військовий, ще 1 поранений
12:57, 11 листопада 2016Війна
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За минулу добу в зоні АТО внаслідок бойовий дій один український військовий загинув, ще один зазнав поранень.
За добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув / mediarnbo.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
“За добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще один отримав поранення”, - сказав він.
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Також, за словами Лисенка, за минулу добу в зоні АТО було поранено двох окупантів - на Луганському та Донецькому напрямках.
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, бойовики за добу 35 разів обстріляли українських військових по всій лінії розмежування.
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