Бойовики практично всі обстріли зосередили на Маріупольському напрямку

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

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За даними штабу, російсько-окупаційний контингент вів вогонь з мінометів по Красногорівці та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї вівся обстріл Павлополя, Новотроїцького та Старогнатівки. Крім іншого озброєння, по Новомихайлівці вогонь вела БМП противника.

Також противник вів вогонь з гранатометів по Станиці Луганській.

"Загалом за вказаний період відбулося 12 обстрілів", - зазначили у прес-центрі.

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