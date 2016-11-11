Бойовики практично всі обстріли зосередили на Маріупольському напрямку
19:15, 11 листопада 2016Війна
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З опівночі і до 18.00 бойовики практично всі обстріли сил антитерористичної операції зосередили на Маріупольському напрямку.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
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За даними штабу, російсько-окупаційний контингент вів вогонь з мінометів по Красногорівці та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї вівся обстріл Павлополя, Новотроїцького та Старогнатівки. Крім іншого озброєння, по Новомихайлівці вогонь вела БМП противника.
Також противник вів вогонь з гранатометів по Станиці Луганській.
"Загалом за вказаний період відбулося 12 обстрілів", - зазначили у прес-центрі.
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