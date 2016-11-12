У "ДНР" заявили про затримання членів угруповання, яке взяло на себе вбивство "Мотороли"

У "ДНР" заявили про затримання учасників угруповання "Misanthropic Division", представники якої раніше взяли на себе відповідальність за вбивство бойовика Арсена Павлова ("Мотороли").

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Про це повідомляє один із ресурсів терористів з посиланням на "прес-службу міністерства державної безпеки країни".

"11 листопада 2016 року в результаті проведених МДБ ДНР оперативно-розшукових заходів у м. Донецьку затримано шість активних членів української націоналістичної організації "Misanthropic Division", лідери якої раніше взяли на себе відповідальність за вбивство легендарного командира підрозділу "Спарта" Арсена Павлова, більш відомого як "Моторола", — заявили в "прес-службі".

Бойовики заявили, що активісти "Misanthropic Division" підтримували контакти з кадровими співробітниками СБУ і виконували завдання української спецслужби на території «ДНР».

"У даний час щодо затриманих проводяться оперативно-слідчі дії, вони дають свідчення про обставини вчинення злочинів терористичної та екстремістської спрямованості", - пише сайт.

Сепаратисти заявили, що активісти виконували завдання за вказівкою першого заступника голови СБУ – керівника антитерористичного центру генерал-полковника Віталія Малікова і начальника управління СБУ в Донецькій області Олександра Куца.

Нагадаємо, раніше в "ДНР" назвали імена "ліквідаторів" терориста "Мотороли".