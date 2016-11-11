У "ДНР" назвали імена "ліквідаторів" терориста "Мотороли"

Про це повідомляє один із сайтів бойовиків.

Так, "одним з організаторів" знищення "Мотороли" Захарченко назвав начальника УСБУ в Луганській області Олега Козловського.

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Крім того, Захарченко ще раз повторив названі раніше імена нібито організаторів ліквідації "Мотороли" - заступника голови СБУ Віталія Малікова та начальника УСБУ в Донецькій області Олександра Куца.

У "ДНР" стверджують, що ці люди посилили свою охорону, а це, за їхніми словами, - ознака причетності до ліквідації терориста.

Одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром в "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".