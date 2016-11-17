На Донбасі "засвітився" офіцер хімічних військ Росії (фото)

Про це йдеться у розслідування міжнародної спільноти InformNapalm.

Він перебував на заводі хімреактивів у Донецьку, де розміщена так звана "100-а окрема мотострілецька бригада".

Фото знайдено у соціальному профілі росіянина Володимира Вахрушева, на ньому чітко видно петличні знаки військ РХБЗ головного фігуранта розслідування.

Читайте такожВолонтери виявили на Донбасі російські комплекси розвідки "Зоопарк-1" та "Аистенок" (фото)

Згідно з аналізом фотографій соціальних профілів і дружніх контактів, з 2012 року Вахрушев служить у 28-й бригаді РХБЗ в/ч 65363, дислокованої в м. Камишин, Волгоградська область. У 2013 році отримав звання капітана.

"Судячи з петличок у Донецьку, Вахрушев не змінив професії як в Росії, так і на окупованому Донбасі, але вже у складі змішаних російсько-терористичних військ керував РХБЗ. Але при цьому за короткий термін зміг дослужится до майора", - йдеться у розслідуванні.

Раніше в InformNapalm ідентифікували артилеристів 7-ї військової бази Міноборони РФ, причетних до обстрілу України з-за "поребрика" у вересні-листопаді 2014 року.