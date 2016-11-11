Волонтери назвали імена артилеристів однієї з баз ЗС РФ, причетних до обстрілу територій України (інфографіка, фото)

Про це повідомили волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Нове розслідування волонтерів було націлене на виявлення і впізнання російських військовослужбовців-артилеристів 7-ї військової бази (в/ч 09332, Грузія — м. Гудаута, окупована Абхазія) 49-ї армії Південного військового округу Збройних сил Росії, які у складі зведеного артилерійсько-реактивного дивізіону залучалися до обстрілу українських міст, сіл і позицій сил АТО з кінця серпня по грудень 2014 року.

"За результатами проведеної роботи впізнані 21 з 35-ти військовослужбовців цього військового з'єднання, що принесли смерть і руйнування на землю України і залишили свій брудний слід у соціальних мережах", - йдеться в повідомленні InformNapalm.

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Впізнання російських військових злочинців проводилося з групових фотографій, знайдених у соціальних профілях військовослужбовців 7-ї окупаційної військової бази, ветеранів «ростовсько-українського відрядження» кінця серпня — початку грудня 2014 року, а також за фотографіями, які були опубліковані раніше.

"Як мінімум 10 з 21 упізнаних артилеристів, які пройшли через «ростовсько-українське відрядження 2014» є чинними військовослужбовцями і продовжують службу на 7-й російської окупаційної військової бази в Абхазії. Деякі з них помічені у складі батальонно-тактичної групи 7-ї в/бази, яка з 2014 року перебуває на бойовому чергуванні у прикордонному з Україною районі Ростовської області РФ", - підсумували волонтери.

Раніше волонтери показали фото російської станції наземної розвідки "Кредо-М1" в Оленівці, його виклав у соцмережі житель Шахтарська, який воював на боці бойовиків.