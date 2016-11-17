Посол США при ОБСЄ попередив про можливий наступу бойовиків на Маріуполь

Про це йдеться в заяві Беєра, яку він виголосив сьогодні на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Ми й досі серйозно стурбовані через нарощування сил об'єднаними російсько-сепаратистськими силами за межами Маріуполя", - наголосив Беєр.

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Він повідомив, що 14 листопада російсько-терористичні сили блокували можливість доступу спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які хотіли відвідати два райони, розташовані на північний схід від Маріуполя.

"Звертаючи увагу на те, що СММ спостерігала зв'язок між обмеженням у доступі та порушеннями режиму припинення вогню, ми глибоко занепокоєні тим, що об'єднані російсько-сепаратистські сили, можливо, планують більше нападів на Маріуполь або його околиці", - наголосив Беєр.

У цьому зв'язку дипломат нагадав, що лише два тижні тому російсько-сепаратистські сили здійснили обстріл передмістя Маріуполя з ракетних систем залпового вогню.

"Ми закликаємо Росію та сепаратистів, яких вона підтримує, надати спостерігачам повний і необмежений доступ до районів поблизу Маріуполя та негайно відвести заборонене озброєння", - наголосив Беєр.