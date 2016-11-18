Загроза наступу бойовиків на Маріуполь: волонтер прокоментував прогноз посла США при ОБСЄ
Посол США при ОБСЄ Деніел Беєр розповів про ймовірність початку широкомасштабного наступу бойовиків на Маріуполь.
На цю заяву відреагував волонтер, учасник АТО Мирослав Гай.
Він також не відкидає наступу на терористів на Маріуполь: "Якщо буде наступ, то місто знесуть з лиця землі. Можна спробувати здатися, але це не скасує результату - зачистки там всілякі й міський бій. Лягти під російські танки теж не вийде - будуть тиснути".
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Також він озвучив кілька сценаріїв, за яких проросійські терористи можуть переглянути свої плани щодо наступу:
1. Якщо втрати будуть не допустимими щодо вигоди.
2. Якщо буде точне розуміння, що населення готове чинити опір: "Якщо активна частина проукраїнська, задавить пропутінську, то наступ як мінімум буде переглянуто. Для цього потрібно почати арештовувати активістів з путінських організацій і діячів Московського Патріархату, ще їх потрібно всіляко викривати".
Раніше Беєр заявив, що, звертаючи увагу на те, що СММ спостерігала зв'язок між обмеженням у доступі та порушеннями режиму припинення вогню, в ОБСЄ занепокоєні тим, що об'єднані російсько-сепаратистські сили, можливо, планують більше нападів на Маріуполь або його околиці.