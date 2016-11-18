Загроза наступу бойовиків на Маріуполь: волонтер прокоментував прогноз посла США при ОБСЄ

На цю заяву відреагував волонтер, учасник АТО Мирослав Гай.

Він також не відкидає наступу на терористів на Маріуполь: "Якщо буде наступ, то місто знесуть з лиця землі. Можна спробувати здатися, але це не скасує результату - зачистки там всілякі й міський бій. Лягти під російські танки теж не вийде - будуть тиснути".

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Також він озвучив кілька сценаріїв, за яких проросійські терористи можуть переглянути свої плани щодо наступу:

1. Якщо втрати будуть не допустимими щодо вигоди.

2. Якщо буде точне розуміння, що населення готове чинити опір: "Якщо активна частина проукраїнська, задавить пропутінську, то наступ як мінімум буде переглянуто. Для цього потрібно почати арештовувати активістів з путінських організацій і діячів Московського Патріархату, ще їх потрібно всіляко викривати".

Раніше Беєр заявив, що, звертаючи увагу на те, що СММ спостерігала зв'язок між обмеженням у доступі та порушеннями режиму припинення вогню, в ОБСЄ занепокоєні тим, що об'єднані російсько-сепаратистські сили, можливо, планують більше нападів на Маріуполь або його околиці.