Бойовики обстріляли пункти пропуску "Золоте" та "Мар’їнка" – ДПСУ

Як повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби, вчора, 17 листопада, протягом години обстріл, який розпочався близько 21:00, вівся в напрямку контрольного посту «Мар’їнка». Терористи використовували стрілецьку зброю та вели вогонь з н.п. Олександрівка, що на неконтрольованій території.

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Вже за декілька годин з боку н.п. Первомайськ, використовуючи АГС-17, незаконні збройні формування відкрили вогонь по КПВВ «Золоте», що на дорожньому коридорі «Лисичанськ – Стаханов». Поряд з контрольним пунктом прикордонники зафіксували розриви 10 гранат.

«У результаті обстрілу ніхто з прикордонників не постраждав», - йдеться у повідомленні.