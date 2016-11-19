Путін шукає способи красиво "злити" Донбас - російський політик

Про це в інтерв'ю ONLINE.UA розповів російський політичний діяч, член центральної ради (ЦР) "Партії прогресу" Олексія Навального Леонід Волков.

"Думаю, що стратегічно Путіну невигідно. Якщо Крим приносить рейтинг, то новоросійська ідея отримує відгук тільки у якихось фріків. Грошей ця справа теж коштує, а бюджет і так дефіцитний. Мені здається, що Путін був би радий красиво злити всю цю справу, але в Кремлі не знають як", - зазначив він.

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Плюс, за словами Волкова, є люди, які багато чого знають: "Я, наприклад, не сумніваюся, що товариша "Моторолу" ліквідували свої, але у всій історії з Донбасом є дуже багато носіїв невигідної для Путіна інформації. Тому вони шукають способи", - вважає політичний діяч.

Також він припустив, що зараз у Кремлі вони взяли курс на тактичне підвішування ситуації у повітрі й вичікування.

Раніше керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктор Мироненко заявляв, що Росія не піде "завтра" з Донбасу, на мирне врегулювання можуть знадобитися десятки років.