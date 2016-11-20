В зоні АТО бойовики активно використовують важке озброєння, "найгарячіше" – під Маріуполем

13:11, 20 листопада 2016
Війна
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В зоні проведення антитерористичної операції бойовики продовжують активно застосовувати важке озброєння проти українських військових, за минулу добу троє українських військовослужбовців отримали поранення.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерство оборони України Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє отримали поранення. Усі вони вже знаходяться в лікарнях і отримують медичну допомогу", - сказав речник.

"Ситуація в районі проведення АТО напружена. Бойовики активно застосовують важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, переважно у темну пору доби", - сказав Мотузяник.

За його словами, на Луганському напрямку російсько-окупаційні війська здійснили серію провокацій у Попаснянському та Новоайдарському районах, відкривши вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. З 10-ї вечора в хід пішло важке озброєння. Ворог стріляв з 82- та 120-мм мінометів поблизу Новозванівки і Кримського та загалом випустив 20 мін.

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На Донецькому напрямку "гарячими точками" залишаються район Донецького аеропорту, що включає Авдіївку, Опитне і позицію «Шахта Бутовка», а також район селища Луганське, що знаходиться на Світлодарській дузі.

"Бойовики зосередили вогонь на українських позиціях біля Авдіївки і Опитного. По них випустили 235 мінометних мін. Кожен мінометний обстріл з боку бойовиків супроводжувався вогнем з легкого озброєння. Ще одна збройна провокація зафіксована поблизу Зайцевого", - зазначив речник.

За даними Міноборони, на Маріупольському напрямку фіксується найбільша активність бойовиків - за добу майже усі обстріли були з важкого озброєння або бронетехніки, зокрема танків та БМП. Під щільний вогонь потрапило Широкине – тут окупанти відкривали вогонь зі 152-мм артилерії, 120-мм мінометів і танків. Мінометні обстріли також фіксувалися біля Мар’їнки, Краногорівки, Талаківки і Водяного, а біля Павлополя бойовики двічі здійснювали обстріли з БМП.

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