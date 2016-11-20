В зоні АТО бойовики активно використовують важке озброєння, "найгарячіше" – під Маріуполем

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерство оборони України Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє отримали поранення. Усі вони вже знаходяться в лікарнях і отримують медичну допомогу", - сказав речник.

"Ситуація в районі проведення АТО напружена. Бойовики активно застосовують важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, переважно у темну пору доби", - сказав Мотузяник.

За його словами, на Луганському напрямку російсько-окупаційні війська здійснили серію провокацій у Попаснянському та Новоайдарському районах, відкривши вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. З 10-ї вечора в хід пішло важке озброєння. Ворог стріляв з 82- та 120-мм мінометів поблизу Новозванівки і Кримського та загалом випустив 20 мін.

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На Донецькому напрямку "гарячими точками" залишаються район Донецького аеропорту, що включає Авдіївку, Опитне і позицію «Шахта Бутовка», а також район селища Луганське, що знаходиться на Світлодарській дузі.

"Бойовики зосередили вогонь на українських позиціях біля Авдіївки і Опитного. По них випустили 235 мінометних мін. Кожен мінометний обстріл з боку бойовиків супроводжувався вогнем з легкого озброєння. Ще одна збройна провокація зафіксована поблизу Зайцевого", - зазначив речник.

За даними Міноборони, на Маріупольському напрямку фіксується найбільша активність бойовиків - за добу майже усі обстріли були з важкого озброєння або бронетехніки, зокрема танків та БМП. Під щільний вогонь потрапило Широкине – тут окупанти відкривали вогонь зі 152-мм артилерії, 120-мм мінометів і танків. Мінометні обстріли також фіксувалися біля Мар’їнки, Краногорівки, Талаківки і Водяного, а біля Павлополя бойовики двічі здійснювали обстріли з БМП.