Минулої доби бойовики обстрілювали позиції ЗСУ на всіх напрямках
Минулої доби російсько-окупаційний контингент продовжив обстрілювати наші позиції на всіх напрямках.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Маріупольському – з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Широкиному, Красногорівці, Талаківці, Мар’їнці, Водяному, Павлополю. По Широкиному вогонь вела 152 міліметрова артилерія, стріляв і танк.
На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів, зенітних установок та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли Кримське, Новозванівку, Оріхове, Новоолександрівку.
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А на Донецькому – в районі Зайцевого, Авдіївки, Опитного і Луганського по наших позиціях ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
Загалом відбулося 36 обстрілів.