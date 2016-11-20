Минулої доби бойовики обстрілювали позиції ЗСУ на всіх напрямках

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському – з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Широкиному, Красногорівці, Талаківці, Мар’їнці, Водяному, Павлополю. По Широкиному вогонь вела 152 міліметрова артилерія, стріляв і танк.

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів, зенітних установок та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли Кримське, Новозванівку, Оріхове, Новоолександрівку.

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А на Донецькому – в районі Зайцевого, Авдіївки, Опитного і Луганського по наших позиціях ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Загалом відбулося 36 обстрілів.