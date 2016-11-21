Українські військові відбили атаку ДРГ у районі Трьохізбенки: противник, тікаючи, залишав зброю

Про це повідомив керівник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, передає "112 Україна".

"Вчора близько 22:00 в районі Трьохізбенки нашими військовими було виявлено ДРГ противника. Командир прийняв рішення взяти їх у полон, намагалися обійти, але з того боку наших було помічено. Для підтримки своєї групи ДРГ противник відкрив вогонь з АГС. Взяти у полон їх не вдалося. Але противник, тікаючи, залишав зброю", - сказав Матюхін.

Читайте такожУ районі Верхньоторецького ДРГ бойовиків намагалася атакувати позиції українських військових, є ліквідованіЯк повідомляв штаб АТО, минулої доби противник дещо зменшив кількість обстрілів на всіх напрямках. На Маріупольському – з озброєння танків, БМП, 82 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів і стрілецької зброї – по Новотроїцькому та Водяному.