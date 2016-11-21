Бойовики на Донбасі вели вогонь з мінометів та гранатометів, на Маріупольському напрямку стріляли з БМП

На Маріупольському – з озброєння танків, БМП, 82 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів і стрілецької зброї – по Новотроїцькому та Водяному.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

На Донецькому – бойовики з мінометів та гранатометів обстріляли Луганське та Авдіївку.

Читайте такожОкупаційні війська різко зменшили кількість обстрілів позицій ЗСУ – штаб

На Луганському напрямку з тих же видів озброєння – Макарове, Жовте, Кримське та Трьохізбенку.

Загалом зафіксовано п’ятнадцять обстрілів наших позицій.

Нагадаємо, протягом вихідних 19 та 20 листопада доступ спостерігачів місії ОБСЄ до ділянок розведення озброєння Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка був обмеженим.

Зазначається, що Збройні сили України, а також бойовики "ЛНР" та "ДНР" не змогли гарантувати безпеку спостерігачів СММ ОБСЄ через можливе замінування території.

"Доступ СММ на всіх трьох ділянках розведення залишається обмеженим, однак спостерігачі можуть здійснити моніторинг деяких зон на цих ділянках", - зазначили у місії.