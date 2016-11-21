Командир "Азова" розповів про "екзотичних" бойовиків на Донбасі

Кажучи про національний склад бойовиків, комбат згадав відому фразу Черчілля про те, що наступний фашизм буде називатися антифашизмом, пише Апостроф. І уточнив, що склад ворожих батальйонів кардинально відрізняється від українських.

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Так, серед бойовиків значно менше представників європейських країн, зате дуже багато людей з Латинської Америки, Кавказу, є представники арабських країн і серби.

"Є вихідці з Колумбії, Бразилії", - сказав Білецький.

У той же час у складі українських батальйонів дуже часто можна зустріти словаків і хорватів. Вони порівнюють український конфлікт з війною у себе на батьківщині.

"Для них це війна, яку вони самі не закінчили", - говорить комбат.

Білецький відзначив також зниження кількості професійних військових із західноєвропейських країн. Каже, вони не можуть себе реалізувати на даний момент в цьому конфлікті.