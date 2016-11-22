Українські військові знищили ворожу БМП на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Маємо підтверджені втрати противника: за добу один загиблий бойовик та ворожа бойова машина піхоти, знищена українськими військами", - сказав він.

Читайте такожУкраїнські військові відбили атаку ДРГ у районі Трьохізбенки: противник, тікаючи, залишав зброюЯк повідомляв УНІАН, у середині жовтня під Мар'їнкою українські військові знищили ворожу бронемашину. Як зазначалося, бойова машина ворога напередодні стріляла по будинку. Самі бійці зізнаються, що намагалися дотримуватися режиму припинення вогню до останнього, але відповідати все ж таки довелося.