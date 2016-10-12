Військові з гранатомета знищили ворожий БМП під Мар'їнкою (відео)

17:37, 12 жовтня 2016
Війна
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Під Мар'їнкою українські військові знищили ворожу бронемашину.

REUTERS

Військові з гранатомета прямо у ворожу ціль влучили з першого разу, пише ТСН.ua.

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Як зазначається, бойова машина ворога напередодні стріляла по будинку. Самі бійці зізнаються, що намагалися дотримуватися режиму припинення вогню до останнього, але відповідати все ж таки довелося.

Бійці радіють, що незважаючи на обстріли минулося без втрат.

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