Військові з гранатомета знищили ворожий БМП під Мар'їнкою (відео)

Військові з гранатомета прямо у ворожу ціль влучили з першого разу, пише ТСН.ua.

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Як зазначається, бойова машина ворога напередодні стріляла по будинку. Самі бійці зізнаються, що намагалися дотримуватися режиму припинення вогню до останнього, але відповідати все ж таки довелося.

Бійці радіють, що незважаючи на обстріли минулося без втрат.