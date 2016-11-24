Бої під Маріуполем: військових обстріляли небаченими досі снарядами (відео)

У Водяному проросійські найманці втягнули військових у тригодинний бій, під час якого загинув захисник України, йдеться в сюжеті ТСН.

Основні ударні сили поблизу Водяного і Широкиного ворог зосереджує в районі Саханки. Артилерія зазвичай викочується на заздалегіть підготовлені позиції, вистрілює боєкомплект і зникає далеко у тилу.

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Розвідка морських піхотинців свідчить, що керують усіма цими діями кадрові російські військовики, а виконують накази люди у чорній формі, під червоним прапором із пантерою. Вони ж обстрілюють українців і досі небаченими морпіхами снарядами: освітлювально-вибуховими, які зариваються в землю, а потім вистрілюють, неначе феєрверк. Що це за бомби – українські військові на передовій гадки не мають, бо стикаються із ними вперше.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада у ході бойового зіткнення з терористами "ДНР" отримав важке поранення український розвідник "Павук".