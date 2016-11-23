Під Маріуполем сталося бойове зіткнення, важко поранено українського розвідника "Павука" (фото)

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Цього літа він разом з товаришем взяли у полон вісьмох (!) бойовиків "ДНР". За взяття цих полонених був представлений до державної нагороди, але до цього часу рішення про нагородження не прийнято... Він вже третій рік на війні й не через нагороди, а за покликом душі служить й захищає нашу країну. І сьогодні, отямившись, сказав, що щойно встане на ноги, повернеться в стрій, на передову", - йдеться в його повідомленні.

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Аброськін розповів, що "Павук" брав активну участь у Революції гідності. Був на Майдані у "Правому секторі". З Майдану пішов на війну. Спочатку добровольцем, а потім перевівся до ЗСУ.

"Він отримав важке поранення, захищаючи Маріуполь. Перебуває у реанімації. Лікарі роблять все можливе", - написав глава ГУ НП в Донецькій області.