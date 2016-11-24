Російський журналіст оцінив, чи можливий бліцкриг на Донбасі

Про це в інтерв'ю "Новому времени" розповів Аркадій Бабченко, опальний російський військовий журналіст, письменник і ветеран двох чеченських кампаній.

"Але тоді ніхто не розумів, що відбувається, в результаті все це закрутилося до Іловайська, аеропорту, Дебальцевого, а зараз вже прийняло такі масштаби, які прийняло. Зараз будь-яке зміщення фронту в ту або іншу сторону на значну відстань автоматично призведе до великої війни", - заявив журналіст.

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Він вважає, що Україна відвоює Донбас і поверне ці території, але тоді, коли Росії вже буде не до Донбасу.

"Щойно Росія припиняє допомагати так званим "ЛНР" і "ДНР", ці квазідержави перестануть існувати через два тижні. Українська армія входить на окуповані території, доходить до кордону, відновлює свій суверенітет і підіймає український прапор над Ізвариним. На цьому війна закінчується", - розповів Бабченко.

Але, на його думку, є й другий варіант розвитку подій: у Росії почнеться все-таки якесь одужання, і вона з психіатричної лікарні перетвориться на державу, що живе в реальному світі.

"Приходить нова влада, виводить війська з Донбасу і намагається стабілізувати ситуацію", - розповів ще один сценарій журналіст.

Повний текст інтерв'ю з Аркадієм Бабченком читайте у свіжому випуску журналу "Новое время".

Оновлено. Журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в власному будинку.