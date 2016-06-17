Волонтери оприлюднили нові докази вторгнення російських військ на Донбас (фото, відео)
Волонтери показали нові незаперечні докази вторгнення російських військ на територію України влітку 2014 року.
Відповідні відеозаписи опубліковані групою волонтерів InformNapalm на їхньому сайті.
Зазначається, що в розпорядження міжнародного волонтерського спільноти InformNapalm потрапили унікальні відеоролики.
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У результаті їхнього вивчення й аналізу вдалося встановити, що БТР-80 з червоними тактичними знаками, помічені у Сніжному влітку 2014 року, до кінця 2013-початку 2014 року були штатними бронетранспортерами 11-ї окремої інженерної бригади (в/ч 45767, Каменськ-Шахтинський, Ростовська область, Південний військовий округ).
Наступне відео волонтерів зроблено в цей же день.
"Щоб підтвердити це припущення, ми порівняли деякі кадри з обох відео, на яких на одній і тій же техніці перебувають одні й ті ж люди. Також слід звернути увагу на форму одягу, екіпірування та виправку людей на БТР — це явно не місцеві шахтарі в гумових чоботях і пластикових захисних касках", - йдеться у повідомленні.
Раніше група розслідувачів Bellingcat опублікувала нові супутникові знімки, які свідчать про російське вторгнення в Україну.