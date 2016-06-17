Волонтери оприлюднили нові докази вторгнення російських військ на Донбас (фото, відео)

Відповідні відеозаписи опубліковані групою волонтерів InformNapalm на їхньому сайті.

Зазначається, що в розпорядження міжнародного волонтерського спільноти InformNapalm потрапили унікальні відеоролики.

Читайте такожБойовики не збиралися збивати MH-17, їхньою ціллю були українські транспортники - розслідування

У результаті їхнього вивчення й аналізу вдалося встановити, що БТР-80 з червоними тактичними знаками, помічені у Сніжному влітку 2014 року, до кінця 2013-початку 2014 року були штатними бронетранспортерами 11-ї окремої інженерної бригади (в/ч 45767, Каменськ-Шахтинський, Ростовська область, Південний військовий округ).

Наступне відео волонтерів зроблено в цей же день.

"Щоб підтвердити це припущення, ми порівняли деякі кадри з обох відео, на яких на одній і тій же техніці перебувають одні й ті ж люди. Також слід звернути увагу на форму одягу, екіпірування та виправку людей на БТР — це явно не місцеві шахтарі в гумових чоботях і пластикових захисних касках", - йдеться у повідомленні.

Раніше група розслідувачів Bellingcat опублікувала нові супутникові знімки, які свідчать про російське вторгнення в Україну.