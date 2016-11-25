Бойовики на Донбасі 28 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО із артилерії та БМП
Бойовики використовували БМП, міномети та гранатомети.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО
З артилерії російсько-окупаційні війська обстріляли Новогригорівку.
Міномети різних калібрів використовували на Маріупольському напрямку в районах Мар’їнки, Красногорівки, Новотроїцького, Широкиного, Гнутового, Славного та Водяного. Озброєння БМП – поблизу Старогнатівки.
Читайте такожВійськова прокуратура перекрила канал постачання зброї із зони АТО
«На Луганському напрямку під вогонь мінометів та гранатометів потрапили наші позиції поблизу Новозванівки, Кримського, і Новоолександрівки. Новоолександрівка, Станиця-Луганська, та Кримське були обстріляні зі стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем бойовики вели вогонь по Авдіївці, по наших позиціях в районі Опитного стріляв снайпер.