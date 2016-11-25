У "ДНР" ходять чутки про підготовку масштабного наступу на сили АТО у грудні – ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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За його словами, наявність та укомплектованість наразі на цих напрямках частин й підрозділів російсько-терористичних військ не дозволяє говорити про створення ударних угруповань, здатних проводити масштабні наступальні дії оперативно-тактичного рівня.

"Не відкидається й дезінформаційний характер поширення цих чуток як додаткового засобу тиску на Київ напередодні вироблення нормандської четвіркою "дорожньої карти" реалізації Мінських угод щодо Донбасу (заплановано на кінець листопада), - розповів Тимчук.