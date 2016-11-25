В Опитному снайпер убив українського військового
13:17, 25 листопада 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовослужбовець Збройних сил України.
Військовий загинув від кулі снайпера / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець у населеному пункті Опитне від ворожої снайперської кулі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким воїна, який загинув за Україну", - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, вранці штаб АТО поінфорумвав, що минулої доби на Донбасі окупаційні війська 28 разів обстріляли позиції Збройних сил України.
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