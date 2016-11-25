Маріупольський напрямок залишається найбільш обстрілюваним окупантами

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«На Маріупольському напрямку, як і раніше, кількість ворожих обстрілів найвища – більше, ніж на інших двох (Донецькому та Луганському напрямках – УНІАН) разом взятих. По всьому фронту окупанти застосовують важке озброєння. Зокрема в Мар’їнському районі, у Новогригорівці, де зазвичай було тихо, та на приморських рубежах по наших позиціях випущено майже 150 мінометних мін та 9 артилерійських снарядів», - повідомив Лисенко.

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За словами речника, найпотужніші обстріли сталися у Красногорівці. «Вони тривали 2 години 20 хвилин майже без перерви», - сказав Лисенко.

Крім того, противник порушив режим тиші у Новотроїцькому та Старогнатівці.

Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 16 ворожих обстрілів, 10 з яких – з важкого озброєння.

За інформацією речника, на Луганському напрямку впродовж минулої доби зафіксовано 10 ворожих обстрілів, два з них – з важкого озброєння.

«Поновилися бойові дії у Станично-Луганському районі. Зокрема в самому райцентрі ворожі обстріли тривали більше двох годин. Крім легкого озброєння різних систем противник застосував і бронетехніку», - підкреслив Лисенко.

Також окупанти порушували режим тиші у прифронтовому та прикордонному селищі Валуйське, обстрілювали Українське, позиції ЗСУ у Попаснянському районі.

На Донецькому напрямку, за словами Лисенка, ворог вчора двічі відкривав вогонь по українських позиціях. «Загалом це тривало близько 50 хвилин. В Авдіївці відбулася традиційна перестрілка між силами АТО та окупантами. В Опитному по наших військових вів вогонь ворожий снайпер», - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Опитному від кулі снайпера загинув один український військовослужбовець.