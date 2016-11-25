У Донецьку зникла знімальна група каналу "Дождь"

Один з кореспондентів, Василь Полонський, встиг повідомити редакції, що журналістів затримали терористи з "Міністерства державної безпеки Донецької народної республіки". Про це пише "Дождь". На території "ДНР" журналісти планували зняти серію сюжетів для ефіру та сайту телеканалу. У четвер вони записали інтерв'ю з колишнім секретарем "Ради безпеки ДНР" Олександром Ходаковським.

При цьому на гарячій лінії "МГБ" виданню повідомили, що в п'ятницю "відомство" арештів не проводило.

Читайте такожОкупанти посилюють стаханівське угруповання боєприпасами – ІС

"Дождь" повідомляє, що знімальна група отримала акредитацію для роботи в Донецьку як в СБУ, так і в "Міністерстві інформації "ДНР". Кордон "ДНР" журналісти пройшли в четвер з території України.

Сам Ходаковський заявив, що "здогадується, що журналістів затримали для профілактичної бесіди, тому що прес-секретар Захарченко ("прем'єр-міністр ДНР" — ред.) перевищила свої повноваження і дала акредитацію журналістам "Дождя" без відома самого Захарченка".

Помічниця Захарченка Олена Алексєєва не знає про затримання журналістів.